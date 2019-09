Em causa está a decisão da AdC de condenar 14 bancos a pagarem uma multa total de 225 milhões de euros, por terem trocado informação sobre práticas comerciais internas no crédito ao consumo, habitação e a empresas.A maior multa ascende a 80 milhões de euros, conforme avançou o Negócios na edição desta terça-feira. Já ao BCP, foi aplicada uma coima de 60 milhões, que o banco vai impugnar judicialmente.Neste esquema, operado entre 2002 e 2013, cada banco facultava aos concorrentes informação sensível sobre as suas ofertas comerciais, indicando, por exemplo, os "spreads" a aplicar num futuro próximo no crédito à habitação ou os valores do crédito concedido no mês anterior, dados que, de outro modo, não seriam acessíveis aos concorrentes.Assim, cada banco sabia, "com particular detalhe, rigor e atualidade", as características da oferta da concorrência, o que desencorajava os bancos visados de oferecerem melhores condições aos clientes, eliminando a pressão concorrencial.