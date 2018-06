Bruno Simão

O Banco Central Europeu (BCE) tem estado a analisar três das maiores carteiras de negociação da Zona Euro, que pertencem ao Deutsche Bank, BNP Paribas e à Société Général, avança a Bloomberg.A instituição liderada por Mario Draghi pediu informações aos três bancos acerca da forma como avaliam as obrigações, os títulos accionistas e os seus derivados. O BCE estará agora próximo da fase de retirar conclusões desta análise, indicaram as mesmas fontes, que preferiram não ser identificadas.Este escrutínio não é algo que o banco central se tenha esforçado por manter sigiloso. Já era conhecida a intenção da entidade de perceber como os bancos utilizam a margem que lhes é dada para avaliar tanto os activos como a dívida de difícil valoração. Daniele Nouy, uma dos presidentes do Conselho de Supervisão do BCE, anunciou há um mês que o banco ia actuar através de um controlo reforçado e inspecções locais.Estes instrumentos de nível financeiro, classificados como de nível 3, representam menos de 1% do total de activos dos bancos da Zona Euro. Contudo, a supervisão torna-se relevante quando considerado o a potencial ameaça à estabilidade financeira do bloco.