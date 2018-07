BCE aprova novos gestores do BPI

O Banco Central Europeu aprovou, no passado dia 9 de Julho, a entrada em funções de sete novos gestores do banco liderado por Pablo Forero.

Manuel de Almeida/Lusa

"Na sequência da eleição pela Assembleia Geral de Accionistas do passado dia 20 de Abril e da autorização para o exercício de funções concedida no dia 9 de Julho pelo Banco Central Europeu, entraram em funções no dia 10 de Julho" sete membros do conselho de administração e do conselho fiscal do BPI, refere o banco em comunicado à CMVM.

Os referidos membros dos órgãos sociais do BPI vão exercer funções até ao final do mandato em curso (2017-2019), acrescenta o documento.

São eles:



a) António José Rebelo de Andrade Cabral como vogal do Conselho de Administração;

b) Manuel Ramos de Sousa Sebastião como Presidente do Conselho Fiscal;

c) Elsa Maria Roncon Santos como vogal do Conselho Fiscal;

d) Ricardo Filipe de Frias Pinheiro como vogal do Conselho Fiscal;

e) Rui Manuel Campos Guimarães como vogal do Conselho Fiscal;

f) Manuel Joaquim das Neves Correia de Pinho como vogal suplente do Conselho Fiscal;

g) Luís Manuel Roque de Pinho Patrício como vogal suplente do Conselho Fiscal.

Recorde-se que, no âmbito da compra do BPI pelo CaixaBank, o então CEO Fernando Ulrich passou a "chairman", substituindo Artur Santos Silva, e na presidência executiva passou a estar o espanhol Pablo Forero.

Há ainda cinco bancos que esperam pela luz verde do BCE para que entrem em funções alguns dos seus candidatos a administradores.