BCE ensina a detetar notas falsas

O Banco Central Europeu publicou um vídeo que ensina a verificar se as notas de euro são verdadeiras. Existem vários truques ao alcance de qualquer cidadão, embora outros requeiram equipamento próprio.





O BCE começa por explicar que a textura do papel é firme e que, nos cantos, pode sentir-se algum relevo. Depois destas primeiras impressões, a luz pode auxiliar a identificação. O retrato da deusa grega Europa é visível, em marca de água, na metade esquerda da nota, acompanhada do valor da mesma. As notas de 20 a 500 euros possuem ainda uma janela translúcida com o mesmo retrato, que é visível de ambos os lados.

Ao inclinar a nota, um brilho vai "deslizar" sobre o número com o valor da nota, no canto inferior esquerdo, e a cor, a dado ponto, muda mesmo de verde esmeralda para azul. Já nas notas de 100 e 200 euros, é mesmo visível o símbolo da moeda, repetidamente, no preenchimento dos números. O mesmo símbolo é visível no canto oposto, o superior direito, com um efeito rotativo em resposta á luz.





Outras das características das notas verdadeiras são detetáveis com equipamento específico, por exemplo, uma máquina com luz ultra-violeta, que vai deixar iluminadas apenas partes do papel.