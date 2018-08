BCE está preocupado com exposição dos bancos europeus à lira

O Banco Central Europeu está atento aos efeitos que a desvalorização da lira pode ter em alguns dos bancos sobre a sua supervisão. Entre as instituições que mais preocupam estão o BBVA, Unicredit e BNP Paribas, avança o Financial Times, citando fontes não identificadas.





Os três bancos são nomeados dadas as operações significativas que mantêm na Turquia, deixando-os mais expostos. A quebra da moeda turca pode reflectir-se nas receitas das instituições e nos activos subjacentes.





De acordo com as estatísticas do Banco de Pagamentos Internacionais, a exposição dos bancos espanhóis aos bancos turcos é de 83,3 mil milhões de dólares, 38,4 mil milhões no caso dos franceses e 17 mil milhões no que toca aos italianos.