BCE: "Não há margem para aliviar requisitos de capital dos bancos"

Pentti Hakkarainen, responsável do conselho de supervisão do BCE, defende que os rácios de capital dos bancos na Zona Euro continuam abaixo do nível ideal. É por isso que ainda "não há margem para aliviar os requisitos de capital" impostos às instituições financeiras.

Reuters

Pentti Hakkarainen, responsável do conselho de supervisão do Banco Central Europeu (BCE), que supervisiona os maiores bancos do bloco, defende que não há margem para se reduzir os requisitos de capital impostos às instituições financeiras da Zona Euro.

"Não vejo nada em estudos recentes que me leve a pensar que a estimativa [para os rácios de capital] é demasiado elevada", afirmou Hakkarainen em Helsínquia, citado pela Reuters. O responsável referia-se a um estudo de 2010 que coloca o nível ideal do rácio de capital Tier 1 entre 16% e 19% dos activos ponderados pelo risco – um valor mais elevado em comparação com os níveis actuais na Zona Euro.

"Uma vez que os rácios de capital dos bancos globais continuam, de certa forma, abaixo deste nível, não vejo que haja margem para aliviar os requisitos de capital nesta fase", afirmou Pentti Hakkarainen. O BCE desvaloriza, assim, as queixas do sector relativamente aos níveis de capital que as instituições financeiras têm de colocar de lado para enfrentarem possíveis choques de liquidez.

O banco central liderado por Mario Draghi tem vindo a pressionar as instituições financeiras a aumentarem as almofadas de capital desde que assumiu o cargo de supervisor há quatro anos. O objectivo do banco central é evitar uma repetição da crise financeira de 2008.

De acordo com o responsável do BCE, o rácio de capital Tier 1 na Zona Euro aumentou, em média, 3,4% desde então e está agora acima dos 15%.