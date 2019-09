BCE pode reavaliar idoneidade de Paulo Macedo para continuar à frente da CGD

O atual líder do banco público vai ser avaliado pelo Banco Central Europeu, depois de o banco BCP, no qual foi responsável pelos recursos humanos, ter concluído que Macedo foi responsável por uma contratação irregular e que pode ter resultado de acordo com a EDP.

O Banco de Portugal irá encaminhar uma auditoria interna realizada pelo BCP ao Banco Central Europeu, para que esta entidade possa voltar a avaliar a idoneidade de Paulo Macedo. O atual líder da Caixa Geral de Depósitos era na altura responsável pelos recursos humanos do BCP e, de acordo com a auditoria, foi o responsável pela contratação alegadamente fictícia de um ex-assessor do então ministro Manuel Pinho.





As conclusões do BCP foram entregues ao Banco de Portugal na passada quarta-feira à noite, avança o Público. A instituição liderada por Carlos Costa terá de enviá-la agora para obter o parecer do BCE.