BCE só deverá subir taxa de juro de referência em Dezembro

A Bloomberg sondou os economistas e estes apontam para que Draghi só tenha tempo para subir a taxa de juro dos depósitos antes de abandonar o cargo de presidente do BCE, em Outubro de 2019. A subida da taxa de referência deverá ficar para Dezembro do próximo ano.





De acordo com as opiniões recolhidas pela agência, há três datas chave na mente dos economistas. Primeiro, o próximo mês de Março, no qual esperam linhas orientadoras mais precisas quanto à política monetária. Depois, o seguinte Setembro, o mês no qual prevêem que aconteça a subida nas taxas de juro dos depósitos. Já a taxa de refinanciamento de 0% agora em vigor só deverá ver alterações em Dezembro de 2019, acreditam os mesmos especialistas.