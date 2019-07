BCP aumenta lucros para 169,8 milhões no primeiro semestre

A evolução do produto bancário também contribuiu para o bom desempenho da atividade em Portugal, nota o BCP, à boleia do aumento da margem financeira, dos outros resultados de exploração e dos resultados em operações financeiras. "Inversamente, o crescimento do resultado em Portugal foi atenuado pela evolução dos custos operacionais e pela redução dos resultados por equivalência patrimonial, face ao semestre homólogo do ano anterior", acrescenta a entidade.





Já na atividade internacional, o resultado líquido totalizou 83,7 milhões de euros no primeiro semestre, em comparação com 89,9 milhões de euros no período homólogo, "devido essencialmente ao desempenho das operações na Polónia (que inclui impactos não recorrentes resultantes do reconhecimento inicial de alguns ativos da operação Euro Bank S.A. adquirida em maio, conforme melhor detalhado adiante), e em Moçambique".



Quanto ao recursos totais de clientes, estes evidenciaram um aumento de 9,3% comparativamente com os 72.458 milhões de euros registados em 30 de junho de 2018, ascendendo a 79.224 milhões de euros no final do primeiro semestre de 2019.



Destaque ainda para o rácio de capital CET1, totalmente implementado, que se situou nos 12,2%, o que representa uma melhoria de 52 pontos base face a junho de 2018.



Malparado em queda

A atividade em Portugal ajudou ainda a diminuir significativamente o peso do crédito malparado. Houve uma "redução significativa dos NPE (-1,7 mil milhões de euros face a 30 de junho de 2018), determinada pelo desempenho da atividade em Portugal", diz o banco. Em território nacional, esta descida foi de 1,8 mil milhões, revela a apresentação do banco.





"A qualidade da carteira de crédito continuou a evoluir favoravelmente, traduzindo o enfoque na seletividade e monitorização dos processos de controlo do risco de crédito e das iniciativas encetadas pelas áreas comerciais e pelas áreas de recuperação de crédito, no sentido de reduzir o montante do crédito em incumprimento", refere ainda a entidade liderada por Miguel Maya.



