de acordo com o comunicado enviado esta quinta-feira, 7 de novembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



O BCP aumentou os lucros nos primeiros nove meses do ano. O banco liderado por Miguel Maya registou um resultado líquido de 270,3 milhões de euros até setembro, o que representa um aumento de 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior,



De acordo com a média das estimativas de quatro analistas, as projeções apontavam para lucros de 265 milhões de euros, pelo que o banco conseguiu ficar ligeiramente acima do esperado. Entre janeiro e setembro de 2018, o BCP tinha aumentado os lucros em 93% para 257,5 milhões de euros, beneficiando sobretudo de um terceiro trimestre forte.



"Apesar do contexto macroeconómico, que é mais desafiante, e da política monetária, que é desafiante para a rentabilidade do sistema financeiro, a verdade é que vamos apresentar os melhores resultados dos primeiros nove meses dos últimos 12 anos", afirmou Miguel Maya, CEO do BCP, na apresentação dos resultados.