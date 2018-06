BCP, Caixa e Novo Banco emprestam 100 milhões à ECS para melhorar contas

A operação permitiu aos bancos reciclar algum do dinheiro que tinham no FLIT, trocando parte das acções que detinham no fundo luxemburguês por um novo empréstimo à holding portuguesa que agrega os vários activos imobiliários e turísticos.

A empresa de capital de risco ECS recebeu um financiamento de 100 milhões de euros por parte do BCP, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos no final de 2017, numa operação que permitiu aos três bancos portugueses melhorar as contas nesse ano.

O empréstimo foi concedido ao FLIT a 27 de Dezembro e no dia seguinte este fundo da ECS destribuiu os 100 milhões de euros aos accionistas do fundo.

A notícia é avançada pelo Expresso este sábado, dando conta que a operação foi feita sobretudo no interesse dos próprios bancos, uma vez que são eles os maiores accionistas do FLIT, fundo criado em 2012 para reestruturar uma série de activos imobiliários e turísticos problemáticos.

A ECS, sociedade de capital de risco liderada por António de Sousa, bem como os bancos em causa, não comentaram a operação ao jornal.

O Expresso acrescenta que a operação permitiu aos bancos reciclar algum do dinheiro que tinham no FLIT, trocando parte das acções que detinham no fundo luxemburguês por um novo empréstimo à holding portuguesa que agrega os vários activos imobiliários e turísticos. A operação, de acordo com a mesma fonte, permitiu aos bancos melhorar rácios de capital, reduzir a exposição a créditos problemáticos e, eventualmente, melhorar os seus resultados.

Em outubro do ano passado o presidente executivo da ECS, Fernando Esmeraldo, afirmou ao Negócios que a empresa iria avançar, até final de 2018, com a venda de activos no valor de 700 milhões.

O empreendimento de Vale do Lobo e as Torres de Lisboa são dois dos projectos sob a alçada do FLIT