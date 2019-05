BCP finaliza compra do polaco Euro Bank

O Bank Millennium, que é detido em 50,1% pelo BCP, finalizou a compra do banco polaco Euro Bank, até aqui detido pelo Société Générale.

A unidade polaca do BCP finalizou a aquisição do banco polaco Euro Bank, informou o banco liderado por Miguel Maya em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, adquiriu uma posição de 99,787% do Euro Bank, unidade até aqui controlada pelo Société Générale.