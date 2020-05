Miguel Maya, presidente do BCP, revelou esta terça-feira que o banco que lidera já aprovou mais de 100 mil moratórias no crédito entre particulares e empresas.





Quanto às linhas de crédito para as empresas, "mais de 12.400 candidaturas já aprovadas pelas SGM [sociedades de garantia mútua] nas linhas Covid-19", afirmou ainda Miguel Maya, notando que mais de 650 milhões de euros de desembolsos já foram reembolsados. São, ao todo, mais de 12 mil linhas de crédito Covid-19 foram aprovadas, acrescentou.



O Estado criou uma moratória no crédito de seis meses para o crédito à habitação das famílias e empréstimos das empresas. Já a banca, através da Associação Portuguesa de Bancos, apresentou uma iniciativa privada, complementando a moratória legal com crédito ao consumo e segundas habitações. Ao todo, foram aprovadas 100.400 moratórias desde que esta solução começou a ser implementada para apoiar as empresas e famílias mais penalizadas pela pandemia.

O BCP já aprovou mais de 100 mil moratórias no crédito para os clientes particulares e empresas. O número foi revelado esta terça-feira por Miguel Maya, presidente do BCP, no dia em que o banco revelou uma queda de 77% dos lucros no arranque do ano.A instituição financeira já aprovou mais de 23.700 moratórias entre as empresas, aos quais se somam mais de 76.700 moratórias aprovadas junto das famílias, afirmou o gestor na conferência de resultados para os primeiros três meses do ano.