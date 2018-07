BCP já está a analisar as contas do polaco Eurobank  

Lusa

O Banco Comercial Português já deu início ao processo de "due diligence" do Eurobank, unidade polaca do Société Générale, noticiou o jornal polaco Pulz Biznesu, citado pela Bloomberg.

A análise às contas do Eurobank confirma que o banco português está interessado no crescimento no mercado polaco, tal como já tinha sido avançado pela agência de notícias norte-americana.

O BCP não estará sozinho neste processo, pois de acordo com a Bloomberg o Credit Agricole está a considerar apresentar uma proposta de compra pela unidade de banca de retalho do Société Générale na Polónia. A Reuters deu conta que também Santander estará pronto a entrar nesta corrida.

O Bank Millennium já tinha tentado expandir a sua actividade na Polónia, através da compra do Deutsche Bank Polska, a unidade polaca do Deutsche Bank. Contudo, o Santander ganhou este negócio, numa operação que custou ao espanhol 305 milhões de euros.

O BPI, no Iberian Daily de hoje, diz que esta notícia de que o BCP já deu início ao processo de "due diligence" tem um impacto neutral.

O banco de investimento já tinha salientado que o banco português deveria voltar a falhar esta tentativa de reforçar na Polónia. "Acreditamos que os impactos no capital tornam pouco provável que o BCP possa superar as ofertas do Credit Agricole e outros concorrentes neste processo de venda", referia o analista Carlos Peixoto, que tem uma recomendação de "neutral" para o BCP, com um preço-alvo de 0,37 euros, numa nota publicada a 20 de Junho.

O Eurobank conta com 13,8 mil milhões de zlotys (3,2 mil milhões de euros) em activos e tem as suas agências espalhadas por centros comerciais.

As acções do BCP valorizam 0,16% para 0,2585 euros.