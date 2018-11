O BCP não vai fazer mais aquisições até 2021, assegurou Miguel Maya, presidente executivo da instituição financeira. O polaco Eurobank será a única compra do grupo bancário no actual mandato.

"Quero deixar muito claro que, até ao final deste mandato, não vamos efectuar aquisições adicionais", disse o CEO do BCP esta quinta-feira, 8 de Novembro, na conferência de imprensa em que apresentou uma quase duplicação de lucros entre Janeiro e Setembro.

Esta semana, o polaco Bank Millennium detido em 50,1% pelo BCP, anunciou o acordo para a compra do Eurobank na Polónia.

"Organizámo-nos com enorme rigor e detalhe, com disciplina de capital, e consideramos que havia aí uma oportunidade de grande de valor", continuou Miguel Maya, adiantando que a gestão do Millennium também defendeu a transacção.

Mas não irão acontecer outras transacções do género dentro do grupo. "O que temos no nosso plano é um crescimento 100% orgânico", continuou Miguel Maya.

O BCP esteve, durante a crise financeira, sob um plano de reestruturação (após a injecção de 3 mil milhões de euros estatais), que impedia a entrada em aquisições.