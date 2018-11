BCP promete compensar trabalhadores, mas não sabe ainda como

O BCP garantiu à Febase que vai começar a compensar os trabalhadores que sofreram devido aos cortes salariais que vigoram na instituição financeira entre 2014 e 2017. A federação de sindicatos ligados à UGT esclarece, contudo, que o banco ainda não sabe como irá fazê-lo.

Segundo uma nota colocada no site do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (uma das forças que integra a Febase), houve uma reunião a 30 de Outubro durante a qual o CEO do BCP, Miguel Maya, "aproveitou a oportunidade para assumir o firme compromisso de iniciar a compensação dos valores retidos aos trabalhadores", não estando ainda "decidida a forma como tal será feito".

Este compromisso é reforçado numa altura em que o banco se prepara para abrir a porta ao pagamento futuro de dividendos aos accionistas (a Sonangol já os pediu publicamente), mas também à compensação dos trabalhadores.



Na assembleia-geral agendada para esta segunda-feira, 5 de Novembro, há dois pontos na ordem de trabalhos: que a decisão final do que diz respeito à distribuição de lucros, independentemente da política de dividendos em cima da mesa, seja da assembleia-geral, mas também a redução do capital social para que possa ter uma situação líquida que permita a distribuição de resultados.



Esta assembleia-geral também ajudará a cumprir o outro objectivo de Miguel Maya, herdado da presidência de Nuno Amado, de compensar os trabalhadores pelos cortes salariais. Contudo, não será neste encontro que ficará decidida a efectiva distribuição nem de dividendos nem de devolução de salários retidos. Decidirá apenas a reformulação das rubricas do capital do BCP.