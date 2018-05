BCP sobe mais de 2% após resultados do trimestre

As acções do BCP chegaram a subir quase 2,5% em reacção aos resultados do primeiro trimestre apresentados na segunda-feira, já após o fecho da sessão.

As acções do BCP estão a subir 1,51% para 0,2825 euros, depois de terem chegado a ganhar um máximo de 2,48% para 0,2852 euros.

A justificar a subida das acções estão os resultados do primeiro trimestre do ano, com o BCP a revelar um aumento dos lucros de 70,8% face ao período homólogo. O banco liderado por Nuno Amado reportou assim um resultado líquido de 85,6 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. A média das 11 casas de investimento que seguem o BCP apontava para um lucro de 77 milhões de euros, segundo apurou o Negócios.

Os analistas do BPI consideram que o banco apresentou "uma qualidade de activos melhor do que o esperado", bem como uma evolução do rácio de solvabilidade CET1. Do lado oposto, estão "receitas mais fracas", de acordo com uma nota de análise publicada ainda na segunda-feira ao final do dia, a que o Negócios teve acesso.

O banco de investimento acabou por afinar a avaliação que tem do BCP, reduzindo em quase 3% o preço-alvo estabelecido. O novo "target", de 0,34 euros, confere às acções do banco um potencial de subida de 20,35% face à actual cotação (0,2825 euros).





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.