BCP terá aumentado lucros em mais de 75%

Os analistas prevêem uma melhoria dos resultados no primeiro trimestre do ano. O resultado líquido terá crescido para 88 milhões de euros, segundo a média de três previsões.

O BCP revela os seus resultados do primeiro trimestre esta segunda-feira, 7 de Maio, após o fecho do mercado. Segundo a estimativa dos analistas, o lucro do banco deverá melhorar para 88 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 76% face ao resultado obtido no mesmo período de 2017.

Esta estimativa tem por base três previsões, uma do BPI e outras duas que constam na Bloomberg, mas que não é possível saber de que casa de investimento se trata.



O BPI é o banco menos optimista, apontando para um resultado líquido de 84 milhões de euros, o que ainda assim corresponde a um aumento de 67%.



Em relação às outras duas previsões, um dos bancos de investimento aponta para um lucro de 85 milhões de euros, enquanto o segundo estima 95 milhões de euros.



No primeiro trimestre de 2017, o BCP fechou com um lucro de 50 milhões de euros.

A melhoria dos resultados do banco liderado por Nuno Amado deverá resultar de uma melhoria da actividade – com comissões, produto bancário e margem financeira a aumentarem - mas também da redução das provisões e imparidades, de acordo com as estimativas do BPI.



As acções do BCP têm oscilado entre ganhos e perdas, tendo fechado a sessão de sexta-feira a valer 0,2752 euros, o que representa uma subida de 1,18% desde o início do ano.





