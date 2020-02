BdP abriu investigação ao papel de Teixeira dos Santos no Eurobic

O Banco de Portugal tem em curso uma investigação ao papel de Teixeira dos Santos no Eurobic no âmbito do escândalo Luanda Leaks, segundo o Público.





O inquérito foi aberto para o supervisor liderado por Carlos Costa se certificar que as informações dadas por Teixeira dos Santos sobre o tema são verdadeiras e que os critérios exigidos em situações do género foram cumpridos, detalha o mesmo jornal na edição desta quarta-feira.





Na base da investigação está a transferência de 135 milhões de dólares de uma conta da Sonangol, aberta no Eurobic, para uma sociedade no Dubai, a Matter Business. Ora, o regulador quer perceber se as ordens para esta movimentação partiram mesmo do responsável financeiro (CFO) da Sonangol, que tinha mandato para movimentar a conta da petrolífera como alegou Teixeira dos Santos em entrevista à RTP.





"Foram ordens legítimas, dadas por quem estava legitimado para as dar, no tempo em que podia dá-las e por isso foram executadas", defendeu o presidente do Eurobic.