O banco central português fez o balanço das notas falsas que foram recolhidas desde Janeiro. As notas de 20 euros são as mais comummente contrafeitas, e as de 100 aumentam para quase o quadruplo. Já as de 500 quase desaparecem.

Os números, até este ponto, confirmam uma tendência que já se verificava no primeiro semestre do ano passado. Contudo, existem também algumas diferenças.



As notas falsas de 500 euros contadas pelo Banco de Portugal desde o último mês de Janeiro foram apenas 27 -- isto, quando no primeiro semestre de 2017 eram quase 2.000.



No sentido contrário rumam as notas de 100 euros, que dispararam 170%, de 269 nos primeiros seis meses de 2017 para 726 no mesmo período deste ano. As notas de 5 também vêem um aumento considerável de apreensões, de 81%, um salto desde as 37 retidas anteriormente para as actuais 67.











O Banco de Portugal apreendeu um total de 11.290 notas contrafeitas durante o primeiro semestre do ano - sendo a maioria de 20 e 50 euros, revela a instituição nas estatísticas apresentadas esta sexta-feira. As notas de 500, que nos primeiros seis meses do ano passado foram apreendidas aos milhares, este ano não chegam a 30.Se encontrar uma nota falsa, as probabilidades apontam para que seja de 20 euros. Quase 70% das notas apreendidas pelo banco de Portugal têm precisamente este valor, somando 7.622 no total.Atrás da nota azul, vem logo uma amarela: as de 50 euros constituem o segundo maior "maço" entre as contrafeitas, ascendendo às 2.657, cerca de um quarto do total de apreensões.