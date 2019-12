BdP: Cenário de juros baixos expõe banca nacional a riscos em excesso

"O prolongamento do ambiente de taxas de juro muito baixas traduz-se numa redução dos custos de financiamento, beneficiando a capacidade de serviço de dívida dos agentes económicos, em particular dos mais endividados", de acordo com documento publicado pelo BdP esta quarta-feira, 4 de dezembro.



Continuar a ler Porém, continua o regulador, este cenário de juros baixos "cria condições propícias à intensificação dos riscos associados à procura de rendibilidade ('search-for-yield'), o que poderá resultar em assunções excessivas de risco e sobrevalorizações dos ativos, as quais tenderão a ser corrigidas a prazo".



Pode também "promover a deterioração dos critérios de concessão de crédito e o aumento do endividamento para níveis não sustentáveis". Isto numa altura, realça, em que o nível de endividamento ainda é elevado.



"A acumulação de vulnerabilidades que daí resulta torna os agentes económicos mais sensíveis a um eventual abrandamento mais acentuado da atividade económica, com impacto na sua capacidade de servir a dívida, e com possíveis implicações também nos prémios de risco e na valorização dos ativos", refere o banco liderado por Carlos Costa.



A entidade acrescenta ainda que, "dada a materialidade da exposição dos bancos a títulos de dívida pública a taxa fixa e a ativos imobiliários ou que beneficiem de garantia dessa natureza, a possível reversão dos prémios de risco e uma redução no valor destes ativos permanece como um risco relevante para a estabilidade financeira".