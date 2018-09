Carlos Tavares vai continuar a acumular as funções de "chairman" e presidente executivo do Montepio durante mais quatro meses. O gestor já obteve luz verde do regulador.

Lusa



Desde que Carlos Tavares assumiu funções de CEO e "chairman", no início do ano, que o regulador deixou claro que esta solução seria temporária. O Banco de Portugal deu por isso até 21 de Setembro para que o banco nomeasse um novo "chairman", o que não aconteceu.

. Mas, como o Jornal Económico avançou, não foi possível chegar a um consenso dentro da Associação Mutualista.

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Desde que Carlos Tavares assumiu funções de CEO e "chairman", no início do ano, que o regulador deixou claro que esta solução seria temporária. O Banco de Portugal deu por isso até 21 de Setembro para que o banco nomeasse um novo "chairman", o que não aconteceu. O nome de Álvaro Nascimento chegou a estar em cima da mesa . Mas, como o Jornal Económico avançou, não foi possível chegar a um consenso dentro da Associação Mutualista.



Durante a apresentação dos resultados, Carlos Tavares também disse que o Montepio de 21% dos resultados líquidos no primeiro semestre . O lucro ascendeu a 15,8 milhões de euros, face a 13 milhões um ano antes.Durante a apresentação dos resultados, Carlos Tavares também disse que o Montepio

A caixa económica, detida pela associação mutualista do Montepio, tinha 3.773 funcionários na actividade doméstica, no final do semestre, contando com uma rede de 324 balcões.





Carlos Tavares vai continuar a acumular as funções de "chairman" e presidente executivo no Montepio durante mais quatro meses. Isto depois de o Banco de Portugal ter dado luz verde ao pedido do gestor."A Caixa Económica Montepio Geral informa que foi autorizada pelo Banco de Portugal a prorrogação, por quatro meses, do prazo concedido para que Carlos Manuel Tavares da Silva exerça em simultâneo os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente da Comissão Executiva da CEMG", lê-se no comunicado enviado esta sexta-feira, 28 de Setembro, àNeste cenário, Carlos Tavares acabou por pedir um prolongamento desta solução por mais quatro meses, o que foi agora aceite pelo Banco de Portugal. O gestor tem agora até ao final de Janeiro para escolher um novo "chairman" e passar a ocupar apenas o cargo de CEO do Montepio.Esta autorização é divulgada um dia depois de o Montepio ter revelado um crescimento vai avançar, até ao final do ano, com um projecto-piloto em que terá 10 agências com custos controlados . Depois da avaliação, poderá haver mais.(Notícia actualizada às 17:45 com mais informação)