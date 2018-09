BdP ganha poderes para reavaliar responsáveis por combater branqueamento de capitais

O Banco de Portugal vai ter poderes reforçados para poder vir a reavaliar a adequação do responsável de cada banco pelo cumprimento das regras de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Esta é uma das novidades inscritas no Aviso n.º2/2018, que agrega regulamentação variada sobre o tema, e que foi publicado esta quarta-feira, 26 de Setembro, em Diário da República.

O responsável pela função compliance de um banco, que é quem tem de assegurar a conformidade das práticas de cada instituição financeira com as regras em vigor, já poderia vir a ter o seu mandato reavaliado pelo supervisor. Agora, as mesmas regras visam o titular responsável, dentro da função compliance, pela prevenção do branqueamento, já que é "aplicável à avaliação e à reavaliação da adequação do responsável pelo cumprimento normativo, bem como à autorização ou avocação da respectiva designação, quando aplicável".



Esta é a forma encontrada pelo regulador para mostrar a importância do tema da prevenção do branqueamento.





Branqueamento de capitais

"O branqueamento de capitais é o processo pelo qual os autores de actividades criminosas encobrem a origem dos bens e rendimentos (vantagens) obtidos ilicitamente, transformando a liquidez proveniente dessas actividades em capitais reutilizáveis legalmente, por dissimulação da origem ou do verdadeiro proprietário dos fundos".



Financiamento do terrorismo

"Em articulação com o quadro preventivo do branqueamento de capitais, foram adoptadas medidas legislativas que facilitam a detecção, a prevenção e a supressão do financiamento do terrorismo, reduzindo as possibilidades de acesso ao sistema financeiro internacional dos autores de actos de terrorismo, de organizações e grupos terroristas e dos seus financiadores" Banco de Portugal