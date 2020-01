BdP garante que instaurou contraordenações aos bancos visados nas inspeções de 2015

O banco liderado por Carlos Costa afirma que "todas as medidas que foram propostas pelas equipas técnicas do Banco de Portugal foram integralmente adotadas pela administração" no âmbito de uma inspeção, entre 2015 e 2016, aos bancos BIC (agora EuroBic), BNI e BPA.





O Banco de Portugal garante que instaurou todos os processos de contraordenação por infrações identificadas pelas suas equipas, no seguimento de uma inspeção realizada entre 2015 e 2016 a vários bancos que operam no mercado português. Em causa está o Banco de Negócio Internacional (BNI), o Banco Privado Atlântico (BPA) Europa e o BIC (que mudou entretanto de nome para EuroBic).

"Na sequência da reportagem exibida na noite de ontem pela SIC, o Banco de Portugal vem esclarecer que, entre 2015 e 2016, conduziu um conjunto de inspeções de carácter transversal a várias instituições financeiras que operam no mercado português, de entre as quais as instituições mencionadas na referida reportagem", afirma o BdP num comunicado publicado esta terça-feira.