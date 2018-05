BdP: Transposição da directiva dos pagamentos está "em fase de conclusão"

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, avança que a transposição da nova directiva dos pagamentos "está em fase de conclusão", na primeira conferência do Fórum dos Sistemas de Pagamentos.

O governador do Banco de Portugal (BdP) abriu as hostes da conferência "Uma nova era nos pagamentos?", e anunciou que Portugal está mais perto dessa nova era, com a transposição da nova directiva, a PSD2, quase concluída.



"A transposição desta directiva está em fase de conclusão", avançou Carlos Costa, explicando de seguida que "os novos requisitos fixados e prazos definidos são muito exigentes, quer para os incumbentes, quer para os próprios prestadores".



O prazo oficial para a transposição da nova directiva dos pagamentos terminou no passado dia 13 de Janeiro.