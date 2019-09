BdP vai recorrer da decisão do tribunal de anular coimas ao Montepio

O regulador vai recorrer da decisão tomada pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de anular as coimas no valor total de 4,9 milhões de euros ao Montepio.





Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, que declarou hoje nula a nota de ilicitude emitida pelo regulador condenando o Montepio e oito antigos administradores ao pagamento de coimas no valor total de 4,9 milhões de euros.

O Banco de Portugal vai recorrer da decisão do

"O Banco de Portugal discorda do entendimento subjacente à decisão agora proferida pelo Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão, que diverge, aliás, do teor de muitas outras que, ainda recentemente e sobre a mesma questão de direito, têm sido proferidas por tribunais superiores. Deste modo, o Banco de Portugal irá apresentar recurso da mesma", de acordo com um comunicado do regulador, divulgado esta segunda-feira, 9 de setembro.





No despacho proferido na sessão em que se deveria iniciar o julgamento do recurso apresentado pelos arguidos, citado pela agência Lusa, o juiz Sérgio Sousa considerou que foi violado o direito à defesa na fase administrativa, determinando a anulação da acusação e das notificações emitidas e a devolução do processo ao BdP, para que este profira "nova decisão isenta dos vícios que decretaram a nulidade".