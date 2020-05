"Como é óbvio, o sector bancário sofrerá com a queda do crescimento económico e a queda do rendimento das famílias, que vai inevitavelmente existir", afirmou o responsável na edição semanal do Expresso , notando que "o que é preciso é que o setor seja competente e expedito no quadro da legislação definida para garantir os fluxos de liquidez necessários".

Mas "não se pense que o setor bancário fica enriquecido e a economia depauperada", referiu ainda Máximo dos Santos, alertando que "não há economias fortes com sistemas financeiros fracos, nem sistemas financeiros fortes com economias fracas". De acordo com o vice-governador do BdP, "vamos ter bancos muito mais fracos. Resta saber até quanto mais, e isso depende do fator incerteza e da duração da crise, que não sabemos qual vai ser".