O Jardim Miraflores é composto por três edifícios: uma torre de 15 pisos com 68 apartamentos, que vão de T1 a T5, e uma parte comercial numa área bruta privativa (ABP) de 10.425 metros quadrados (m2); um outro edifício de oito pisos, com 47 apartamentos e seis lofts, contando ainda com áreas de comércio e serviços e somando uma ABP de 7.385 m2; por último, um terceiro edifício com apenas dois pisos e quatro apartamentos, com uma ABP de 636 m2.



O projeto será apresentado ao público no Salão de Imobiliário de Lisboa, na segunda semana de outubro, e as pré-vendas arrancarão nessa altura. Claude Kandiyoti mostrou-se confiante que os apartamentos se venderão "muito rapidamente".



Esta é a primeira aposta de promoção residencial da Krest em Portugal, onde conta com um portefólio de 11 edifícios na zona central de Lisboa, adquiridos ao Estado no final de 2014, e onde conta com serviços públicos como arrendatários, bem como um projeto em construção no Parque das Nações para uma torre de escritórios e um hotel.



O CEO da empresa refere que o empreendimento se destina à classe média portuguesa, considerando que os preços serão "acessíveis", com valores entre os 3.500 e os cinco mil euros por metro quadrado. "Não temos como público-alvo a classe alta, o segmento 'premium'", sublinha, embora admita que as "penthouses" terão valores mais elevados e para clientes com um poder económico superior.



Claude Kandiotyi assegura ainda que a Krest pretende ficar em Portugal "no longo prazo" e irá continuar a investir no mercado nacional.

