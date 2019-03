Benfica deve atingir receitas de 300 milhões de euros em 2019

"O maior desafio para o futuro é manter o Benfica com fortes desempenhos a nível europeu", diz Domingos Soares de Oliveira.

Domingos Soares de Oliveira concedeu uma entrevista à SoccerEx onde, entre muitos outros assuntos, aborda o sucesso financeiro do Benfica e fala sobre o que mudou desde que chegou em 2004.





"Em 2004, as nossas receitas estavam perto dos 50 milhões de euros. Neste ano, esperamos uma verba a rondar os 300 milhões de euros. Estamos orgulhosos destes números, mas aumentar as receitas representa apenas uma pequena parte das nossas maiores conquistas neste período. Nos últimos seis anos, temos gerado bons lucros e, ao mesmo tempo, temos investido em infraestruturas, tecnologia, inovação e desenvolvimento internacional", afirmou, antes de apontar as agulhas para o que precisa de continuar a ser feito para manter a tendência de crescimento.