Benfica é 26.º clube mais valioso do mundo. Real Madrid destrona "red devils"

Real Madrid A KPMG avalia o clube espanhol em 3.224 milhões de euros. Manchester United O clube inglês tem um valor de 3.207 milhões de euros. Bayern Munique O clube alemão é avaliado em 2.696 milhões de euros. Barcelona O emblema catalão tem um valor de 2.676 milhões de euros. Manchester City Os campeões ingleses são avaliados em 2.460 milhões de euros. Chelsea O clube londrino apresenta um valor de 2.227 milhões de euros. Liverpool A KPMG valoriza o clube inglês em 2.095 milhões de euros. Arsenal Os "gunners" apresentam um valor de 2.008 milhões de euros. Tottenham O clube inglês é avaliado em 1.679 milhões de euros. Juventus O clube de Cristiano Ronaldo é valorizado em 1.548 milhões de euros. Paris Saint-Germain O campeão francês tem um valor de 1.315 milhões de euros. Borussia Dortmund O emblema germânico é avaliado em 1.085 milhões de euros. Atlético Madrid Os "colchoneros" têm um valor de 1.004 milhões de euros. Schalke 04 O clube alemão vale 765 milhões de euros. Inter Milão O clube italiano é avaliado em 692 milhões de euros. Leicester City O emblema inglês vale 633 milhões de euros. West Ham O clube da "Premier League" é avaliado em 578 milhões de euros. Nápoles O emblema italiano vale 569 milhões de euros. AC Milan O clube "rossoneri" tem um valor de 555 milhões de euros. Everton O clube treinado por Marco Silva vale 543 milhões de euros. AS Roma O emblema romano é avaliado em 516 milhões de euros. Olympique Lyonnais O clube gaulês tem um valor de 463 milhões de euros. Besiktas O clube turco é avaliado em 383 milhões de euros. Sevilha O emblema andaluz apresenta um valor de 352 milhões de euros. Athletic Bilbao O clube basco é avaliado em 336 milhões de euros. Benfica O campeão português apresenta um valor de 333 milhões de euros. Ajax O clube holandês é avaliado em 315 milhões de euros. Lazio A KPMG avalia o clube italiano em 297 milhões de euros. Mónaco O clube treinado por Leonardo Jardim vale 255 milhões de euros. Celtic O emblema escocês é avaliado em 252 milhões de euros. Villarreal O "submarino amarelo" tem um valor de 247 milhões de euros. Galatasaray O clube turco é avaliado em 246 milhões de euros.

Já o Real Madrid é valorizado em 3.224 milhões de euros, quase dez vezes mais do que as "águias". Os "merengues", que terminaram a Liga espanhola na terceira posição aumentaram o valor em 10% e ultrapassaram o Manchester United, sexto classificado da "Premier League". Os "red devils" valem 3.207 milhões de euros, tendo registado uma quebra de 1%.



Na terceira posição surge o Bayern Munique, com 2.696 milhões de euros, seguido do Barcelona (2.676 milhões) e Manchester City (2.460 milhões).



Ainda no top 10 figuram Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Juventus.



Os clubes ingleses dominam a lista, com nove emblemas no top 32. Espanha e Itália contam com seis clubes cada, enquanto a Alemanha e a França têm três emblemas cada no "ranking". A Turquia inclui dois clubes na listagem e Portugal, Holanda e Escócia têm um representante cada.



FC Porto integrava a lista em 2016



É preciso recuar a 2016 para Portugal contar com dois representantes no "top 32". Nesse ano, o Benfica ocupava o 21.º lugar, com uma avaliação de 285 milhões de euros, e o FC Porto encontrava-se no 28.º posto, com um valor de 188 milhões.



Em 2017 o Benfica já era o único emblema português e tinha caído para o 23.º lugar, apesar de ter aumentado o valor em 19%, para 340 milhões de euros.



No ano seguinte, as "águias" desceram para a 26.ª posição, com uma avaliação de 328 milhões de euros.

O Benfica ocupa a 26.ª posição no "ranking" de clubes de futebol mais valiosos do mundo elaborado pela consultora KPMG. O Real Madrid lidera a lista, tendo destronado o Manchester United.O clube da Luz apresenta um valor de mercado de 333 milhões de euros, mais 1% do que no ano anterior.