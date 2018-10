Benfica é favorito a vencer o Porto e a ganhar o campeonato

Os adeptos do clube encarnado e da equipa azul e branca têm previsões idênticas. Se 71,4% dos adeptos benfiquistas acreditam numa vitória da sua equipa, 71,8% dos apoiantes portistas antevêem que serão os dragões a conquistar os três pontos. Já quanto aos aficionados do Sporting CP, há mais adeptos a projectar uma vitória do Porto (25,2%) do que do Benfica (18,2%).

Benfica é o favorito a ser campeão mas convicção diminui





O clube orientado por Rui Vitória é apontado como o principal candidato ao título de campeão nacional da época em curso (2018-19). No entanto, a convicção de que o Benfica será campeão recuou face a Setembro.





Se no mês passado 47,6% dos entrevistados pela Aximage antecipava a conquista do campeonato pelo Benfica, agora apenas 37% acredita nesse desfecho. Em sentido oposto, 32,4% dos portugueses acham que o clube treinado por Sérgio Conceição vai revalidar o título conquistado na época transacta, um número superior aos 28,3% registados no mês passado.

Esta evolução não será alheia ao que sucedeu na última jornada, em que o empate do Benfica em Chaves relegou as águias para a terceira posição da classificação, a um ponto do Porto e a dois do líder Braga.





Nota ainda para o facto de haver mais portugueses a acreditar poder ser um quarto clube (15,2%) a vencer o título do que a apostarem na conquista do campeonato por parte do Sporting (9,6%).





Os adeptos leoninos também não se mostram muito convictos de que seja o Sporting a conquistar o campeonato. Segmentando por preferência clubística, 33,4% dos apoiantes do clube de Alvalade acreditam num Sporting campeão e quase tantos (32,4%) antecipam o bi-campeonato para os dragões. Somente 13,9% dos adeptos leoninos antecipam que seja o Benfica o campeão.