Benfica é o quarto maior vendedor da Europa desta década

Depois de um verão positivo para os bolsos do Benfica, com a venda de João Félix por 126 milhões de euros para o Atlético de Madrid, os encarnados chegaram-se à frente na lista de clubes que mais dinheiro geraram com a venda de jogadores de futebol, segundo a análise financeira do Observatório do Futebol – CIES.





No período entre 2010 e 2019, o clube português fez 780 milhões de euros com a venda de atletas. O FC Porto, com um ganho acumulado de 592 milhões de euros, aparece na 11.ª posição.