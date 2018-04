O Benfica e o Sporting venceram nesta jornada, mas o Porto ainda pode repor a vantagem se ganhar ao Setúbal esta noite. Use o simulador para calcular quem poderá ser o vencedor deste campeonato.





Faça a simulação para ver quem pode ser o campeão deste ano.

A três jornadas do fim do campeonato, o Porto é o único que depende se si próprio para vencer esta prova.O Benfica foi ganhar ao Estoril por 1-2, assumindo provisoriamente a liderança do campeonato. Contudo, o Porto joga esta noite e se ganhar na recepção ao Setúbal poderá repor a vantagem de dois pontos.Já o Sporting continua na corrida depois de ter vencido o Boavista por 1-0, reforçando-se como terceiro classificado.