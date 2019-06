os 120 milhões de euros relativos à cláusula de rescisão do jovem avançado.





O recorde em bolsa acontece num dia em que a imprensa de desporto nacional está a avançar que o Atlético de Madrid já se dispôs a pagar

Caso o valor de 120 milhões de euros venha a confirmar-se, a transferência de João Félix tornar-se-á uma das mais caras a nível mundial, acima do montante de 100 milhões de euros pago pela saída de Ronaldo para a Juventus.



A contrariar estas notícias está um comunicado do Benfica, emitido no dia anterior, no qual o clube nega estar em curso "qualquer processo negocial" com vista à transferência do jogador.

O esclarecimento do Benfica surgiu depois do jornal Marca ter noticiado que a transferência de João Félix par ao Atlético de Madrid estava iminente e de o Jornal A Bola ter avançado que Jorge Mendes irá receber uma comissão de 30%.



(notícia corrigida para dar conta que máximo é de 2010 e não histórico)