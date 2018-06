Vítor Chi

"Mais se informa que o acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de 38 milhões de euros", adianta a mesma fonte.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi hoje oficializado o empréstimo do avançado Raúl Jiménez ao Wolverhampton. O acordo de cedência do jogador ao emblema recém-promovido à Premier League inglesa é válido até ao final da época 2018/19", revelou antes o Benfica horas antes num comunicado no site das 'águias'.

O avançado mexicano estava no Benfica desde a época de 2015/16, marcando 41 golos em 120 jogos.

Raúl Jiménez vai jogar na próxima temporada no Wolverhampton, depois de o Benfica ter chegado a um acordo com o o clube inglês, confirmou esta terça-feira, 12 de Junho, o clube da Luz em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O Benfica revelou que chegou a um acordo com o Wolverhampton - equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo - "para o empréstimo do jogador Raúl Alonso Jiménez Rodríguez até ao final da época desportiva 2018/2019 por um montante de três milhões de euros", revela o comunicado.