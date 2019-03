Benfica encontra Eintracht Frankfurt na Liga Europa

As águias vão disputar os quartos de final da Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt. Se os encarnados vencerem a equipa onde joga o português Gonçalo Paciência, encontram nas meias finais o vencedor do duelo entre Slavia de Praga e Chelsea.

Lusa

O sorteio dos quartos de final da Liga Europa ditou que o SL Benfica vai defrontar o Eintracht Frankfurt. As águias vão disputar a primeira mão no Estádio da Luz, com o segundo jogo a disputar-se na Alemanha.O evento da UEFA que decorreu em Nyon, Suíça, determinou ainda que dois dos favoritos à vitória na prova se encontram já nos quartos de final: Nápoles e Arsenal. Villareal-Valência e Slavia de Praga-Chelsea são os outros dois jogos.O clube orientado por Bruno Lage vai defrontar a equipa onde atua o avançado português Gonçalo Paciência e também o avançado Luka Jovic, ponta de lança cedido pelos encarnados ao clube germânico.Tal como sucedeu minutos antes no sorteio da Liga dos Campeões, também o sorteio da Liga Europa definiu já o emparelhamento que terá lugar nas meias finais.Assim, o vencedor da eliminatória entre Benfica e Eintracht vai disputar as meias finais contra a equipa que sair apurada do encontro entre(Notícia atualizada)