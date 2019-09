A crescente procura dos adeptos levou a administração da Benfica SAD e a direção do clube a "equacionarem" aumentar a capacidade do Estádio da Luz. Mas sem obras de expansão. A possibilidade de existirem lugares em pé é hipótese mas precisa de adaptação na legislação.

No entanto, frisou, "não se coloca a hipótese de construção de um novo estádio ou ampliação do atual".



Domingos Soares de Oliveira admite, por exemplo, que a existência de alguns lugares em pé poderá ser uma solução, mas ressalvou que essa possibilidade carece de autorização das entidades reguladoras e adaptações na legislação.



"Caso essa possibilidade seja autorizada, estaremos dispostos de imediato a adotá-la", referiu.



O dirigente da SAD indicou que a ocupação média do estádio, o que corresponde aos lugares vendidos, se situou em cerca de 60 mil por jogo na época passada, deixando apenas perto de cinco mil lugares disponíveis.

A cada vez maior procura de bilhetes e de lugares de época por parte dos adeptos levou a administração da Benfica SAD e a direção do clube a "discutirem e equacionarem" a possibilidade de aumentar a capacidade do Estádio da Luz, revelou esta quarta-feira, 18 de setembro, o CEO da SAD, Domingos Soares de Oliveira, em declarações aos jornalistas.No dia em que a SAD "encarnada" apresentou os resultados da época 2018/19, com um lucro de 29,4 milhões de euros e receitas recorde de 263,3 milhões, o responsável admitiu que "o reforço da capacidade do estádio está a ser discutida, estudada e equacionada".