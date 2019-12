Benfica leiloa 20 camisolas usadas na Champions. A de Pizzi já vai em 650 euros

A plataforma de leilões solidários está a leiloar 20 camisolas do Benfica autografadas e usadas no jogo com o RB Leipzig, A de Pizzi é, de longe, a mais licitada até ao momento. O valor angariado destina-se a projetos sociais da fundação do clube.

Até às 15:20 desta quarta-feira, 18 de dezembro, a camisola autografada de Pizzi era a mais valiosa (650 euros), seguida, de longe, pelas de Rúben Dias e Samaris (350 euros cada). Ainda sem qualquer licitação, com o valor-base fixado em 250 euros, estavam as camisolas de Cervi, Fejsa, Caio, Zlobin e as dos três Tavares (Tomás, David e Nuno) do plantel do Benfica.