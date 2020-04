Corinthians por 20 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa (...) que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) pelo montante de 20.000.000 euros (vinte milhões de euros) ao Sport Club Corinthians Paulista", pode ler-se no comunicado

O contrato do jogador será válido por cinco temporadas desportivas e entra em vigor a partir do próximo dia 1 de julho de 2020. Pedrinho vai ficar com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.



Esta é a primeira contratação que o Benfica anuncia para a próxima temporada. Na presente temporada, contando com a janela de transferência do verão e a de janeiro, os "encarnados" desembolsaram mais de 60 milhões de euros em reforços. A lista é encabeçada pelo médio alemão Julian Weigl e pelo avançado Raúl de Tomás (ambos por 20 milhões de euros).



Pedrinho, de 21 anos, é um extremo canhoto que joga preferencialmente no corredor direito. Na época anterior alinhou num total de 67 partidas pelo clube e pelas camadas jovens da "canarinha" nos quais marcou 9 golos.