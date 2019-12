Benfica paga 20 milhões para adquirir alemão Weigl

A SAD do SL Benfica revelou ter chegado a acordo com os alemães do Borussia Dortmund para adquirir a totalidade dos direitos do médio germânico Julian Weigl por uma verba de 20 milhões de euros.





Na nota é também referido que o pagamento de 20 milhões de euros ao clube alemão assegura a "aquisição da totalidade dos direitosdo jogador Julian Weigl".Já no site do clube, o Benfica acrescenta "o processo de transferência vai agora seguir os trâmites habituais no começo de janeiro, sendo o internacional alemão, de 24 anos, aguardado em Lisboa nos primeiros dias do novo ano para dar cumprimento às formalidades normais antes de se proceder à assinatura do contrato e respetiva oficialização do negócio".Com esta operação, o clube da Luz inaugura o mercado de inverno no que a contratações diz respeito.



Já o Dortmundo recorreu ao Twitter para agradecer a "dedicação" do médio defensivo nos anos que passou pelo clube e para lhe desejar a melhor das sortes para o novo desafio. O clube alemão publicou ainda um outro tweet em que recorda um golo de Weigl contra o Sporting, sublinhando que o Benfica acaba de contratar um "grande" futebolista.

Cheers to many more goals like this! @SLBenfica, you're getting a great one pic.twitter.com/RhG4XYuBSh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 31, 2019





(Notícia atualizada)