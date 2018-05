Benfica questiona reportagem da SIC sobre suspeitas de aliciamento a jogadores do Marítimo

Enlamedados até às orelhas, eles, fcp e sporting

Há 5 minutos

queram arrastar com eles o BENFICA. Esquecem que os salpicos da m*****a fétida que os cobrem já não lhes sai do lombo. b d c disse à dias que o PR , esqueceu que andou com ele ao colo. Que insinua ele ? que credito tem este tipo de gente, que vivem, no quanto pior melhor e (tentam) arrastar os outr