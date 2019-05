Benfica renova com Pizzi e mantém cláusula de rescisão nos 45 milhões

Pizzi tem assim contrato com o clube da Luz até junho de 2023. Pizzi ingressou na equipa do Benfica na época 2014/2015. Esta época marcou 15 golos e contou com 55 jogos em todas as competições.

A SAD do Benfica confirmou ter renovado o contrato com Luís Miguel Afonso Fernandes (Pizzi) por mais um ano, de acordo com o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O comunicado adianta que se mantém "o valor da cláusula de rescisão em 45 milhões de euros".