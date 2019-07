Bentley Financial Services arranca em Portugal

A Volkswagen Financial Services traz mais um "membro" da família financeira do grupo para Portugal, a Bentley Financial Services.





O objetivo é apostar no segmento de luxo e oferecer soluções distintas de financiamento para aquisição de veículos da Bentley, "mais vantajosas, não apenas ao nível do preço, mas também dos serviços disponibilizados", garante a empresa em comunicado.





Entre as soluções de financiamento que a Bentley Financial Services quer oferecer, a marca inclui crédito, leasing e aluguer de longa duração (ALD), assim como uma solução de pronto pagamento, em que o cliente pode optar por um prazo de 12 ou 24 meses, apenas com duas ou três prestações.





No ano de 2018 foram comercializadas 16 unidades novas da Bentley no mercado português e cerca de 9.500 unidades a nível mundial, "em linha com a exclusividade característica da marca", explica a empresa em comunicado. Esta marca vende viaturas a partir dos 220 mil euros.





"O mercado de automóveis de luxo em Portugal apresenta um interessante potencial de crescimento, sendo que o Volkswagen Financial Services pretende contribuir para facilitar o desenvolvimento do mercado, nomeadamente apoiando os clientes e parceiros da Bentley", comenta o responsável de Marketing do Volkswagen Financial Services, Alexandre Vasco.