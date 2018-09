Berlusconi volta ao futebol e já chegou a acordo para comprar o Monza

O antigo primeiro-ministro italiano vai regressar ao mundo do futebol, mas pela porta pequena. Depois de ter vendido o AC Milan, Berlusconi chegou agora a acordo para a aquisição do Monza, que actua na Serie C.

Silvio Berlusconi está de volta… ao mundo do futebol. Sem nunca ter saído da política nem dos negócios no sector dos media, "il Cavaliere" parecia ter-se afastado em definitivo do futebol quando decidiu vender, no ano passado, o AC Milan a um grupo chinês numa operação de cerca de 740 milhões de euros. Berlusconi comprou o Milan em 1986 e nos anos 1990 dominou o futebol europeu.





Segundo noticia a Gazzetta dello Sport, Berlusconi vai adquirir o clube Monza (cidade que acolhe o grande prémio de Fórmula 1 em Itália) através da sociedade Fininvest (holding da família Berlusconi).