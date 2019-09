Bestinver reduz posição na Semapa de 7,13% para 4,9%

O Bestinver comunicouque "reduziu a sua participação de 7,13% do capital social e inerentes direitos de voto da Semapa para 4,961% do capital social e inerentes direitos de voto", de acordo com o comunicado emitido esta quarta-feira, 18 de setembro, a empresa para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A posição em causa é detida através de vários fundos geridos pela espanhola.

De realçar que a Bestinver é a segunda maior acionista da Semapa, mantendo-se como tal. A maior acionista da empresa é a Sodim (holding da família Queiroz Pereira), com 72,13% do capital. O terceiro maior acionista é oi Norges Bank, com 2,11% do capital da empresa, de acordo com a informação que consta no site da Semapa.