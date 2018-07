Bétis oficializa contratação de William Carvalho com montagem que gerou muitos comentários

O Bétis confirmou a contratação de William Carvalho, internacional português que assinou até 2023. A notícia chegou através do Twitter, rede social onde o clube sevilhano publicou uma fotografia de Bartra com... alguém que não é o médio ex-Sporting mas sim uma montagem usando a cabeça do centro-campista, salienta o Record

Esta contratação foi já confirmada em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vem informar o mercado que, na presente data, foi celebrado um acordo entre a sociedade, o jogador William Silva de Carvalho e o clube Real Bétis Balompié, referente à inscrição desportiva do jogador pelo Real Bétis Balompié", diz o comunicado.

"Nos termos do acordo celebrado, a Sporting SAD aceita a inscrição do jogador William Silva de Carvalho pelo Real Bétis Balompié, mediante o pagamento de até 20 milhões de euros, correspondente à soma de um montante fixo de 16 milhões de euros e de um montante de até 4 milhões de euros, dependente da concretização de objectivos relacionados com a performance individual do jogador e da própria equipa", acrescenta.

"Adicionalmente, a Sporting SAD garantiu o direito a receber 25% dos montantes que o Real Bétis Balompié venha a receber em caso de transferência futura do jogador, 20% dos quais poderão ser adquiridos pelo Real Bétis Balompié por 10 milhões de euros, sendo que o Real Bétis Balompié se obriga a adquirir 10%, por 5 milhões de euros, , em caso de qualificação do Clube para a UEFA Champions League", conclui.