Bezos financia startup chilena que usa inteligência artificial em alimentos vegan

O Bezos Expeditions, "family office" [escritório de gestão de finanças privadas] do fundador da Amazon, Jeff Bezos, está entre os investidores que estão a financiar uma empresa com sede no Chile que usa inteligência artificial para descobrir novas alternativas baseadas em plantas para produtos alimentícios como maionese, leite e queijo.

O Bezos Expeditions, The Craftory, Kaszek Ventures e IndieBio estão a oferecer 30 milhões de dólares à NotCo para a ajudar a financiar o desenvolvimento de novos produtos e apoiar a expansão da startup para mercados como o México e os EUA, segundo o comunicado enviado por e-mail na passada sexta-feira, 1 de março, e citado pela Bloomberg.

A NotCo foi fundada em 2015 e usa uma plataforma de inteligência artificial que analisa estruturas moleculares para ajudar a encontrar novas combinações de ingredientes à base de plantas.

A sua substituta para a maionese, a Not Mayo, é um dos seus produtos-vedeta e usa grão-de-bico em vez de ovos, sendo distribuída por retalhistas como a Walmart no Chile.

Os três cofundadores da NotCo são o bioquímico Pablo Zamora, o biólogo Matias Muchnick e o informático Karim Pichara.

Zamora, Muchnick e Pichara criaram um computador que responde pelo nome de Guiseppe (alusão a Guiseppe Arcimboldo, pintor do Renascimento célebre pelos seus quadros com imagens da natureza, tais como frutas, verduras e flores, para compor fisionomias humanas) que analisa a estrutura molecular dos derivados da carne e do leite e os compara com a composição molecular das plantas.

O algoritmo deteta assim combinações possíveis com vista a imitar o gosto, a cor e a textura de determinado alimento, explica o Gondola Group.

Estão previstos três novos lançamentos para breve, em alternativa ao leite (Not Milk), ao iogurte (Not Yogurt) e ao queijo (Not Cheese).

Ao passo que os vegetarianos não comem carne nem peixe, os vegans, recorde-se, não comem qualquer produto de origem animal – conceito que transpõem para todo o seu dia-a-dia, estendendo-se também à roupa e utensílios que usam.