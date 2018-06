BI4ALL quer contratar 30 novos colaboradores até ao final de 2018

A BI4ALL, empresa nacional de implementação de soluções de Business Intelligence, anunciou esta quarta-feira, 27 de Junho, que pretende recrutar cerca de 30 novos colaboradores para integrarem a equipa, assim como vai reabrir a Talent Academy, onde quer incluir 10 participantes, de acordo com o comunicado da empresa.





Com esta ronda de contratações a empresa pretende reforçar a equipa para ser capaz de "responder aos novos desafios colocados pelo surgimento de novos projectos", segundo refere o comunicado.