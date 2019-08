Big Brother vai monitorizar taxistas que adormecem ao volante em Moscovo

Para evitar que taxistas adormeçam ao volante, a Yandex, a maior empresa de Internet do país, está a instalar uma tecnologia de reconhecimento facial na sua unidade de aplicação de transporte que, se for necessário, impedirá os motoristas de aceitarem novos pedidos.

A medida segue um projeto de lei apresentado pela Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, para começar a regulamentar operadores de aplicações de táxi, como a Yandex, e assim aumentar a segurança. Os acidentes de táxis aumentaram 25% em Moscovo no ano passado.

A Yandex.Taxi, cujo controlo é dividido entre a Yandex e a Uber Technologies, planeia instalar a tecnologia num pequeno dispositivo montado no para-brisa para identificar motoristas cansados. O software vai monitorizar parâmetros como piscar de olhos, bocejar e eventuais quedas da cabeça para a frente - e pode proibir taxistas de receber mais pedidos. O software, que tem por base a tecnologia do fornecedor local VisionLabs, monitoriza 68 pontos faciais.

A abordagem está entre as soluções de análise implementadas por empresas de tecnologia, construtoras automóveis e seguradoras com o objetivo de consciencializar as pessoas a conduzirem com maior segurança. As seguradoras do Reino Unido, por exemplo, oferecem apólices de telemática que monitorizam o comportamento do motorista ao volante para ajudar a calcular os prémios individuais que recompensam práticas de direção seguras.

O número de acidentes com táxis em Moscovo, onde a Yandex é líder no mercado, subiu para 764 casos, com 23 mortes no ano passado, de acordo com dados do governo municipal. As autoridades culpam o número crescente de viagens e longas jornadas de trabalho dos motoristas, que tendem a receber pedidos de várias aplicações. Em todo o país, o número de acidentes envolvendo táxis também cresceu.

A Yandex testou a tecnologia de reconhecimento facial para motoristas em 100 carros e apresentou os resultados ao presidente Vladimir Putin em maio, durante uma reunião sobre inteligência artificial. A empresa disse que planeia instalar a tecnologia em milhares de carros em breve.

(Texto original: Big Brother to Force Moscow’s Sleepy Cab Drivers to Take Breaks)