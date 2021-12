Bigbox pretende trazer brindes corporativos para Portugal em 2023

Leia Também Branded Content Marketing Association chega a Portugal

A plataforma digital argentina Bigbox pretende expandir as operações na Europa em 2023, chegando a Portugal, França e Itália, anunciou o fundador e CEO da empresa, especializada em prendas corporativas focadas em experiências, Gastón Parisier, ao La Nacion.A ambição surge na sequência da entrada em Espanha, com um investimento de 1,5 milhões de euros, o primeiro mercado alcançado pela empresa fora da América Latina, adianta o jornal.Fundada em 2009, e atualmente a operar em cinco países com o registo de um "crescimento sustentado", a Bigbox foi pensada para que particulares e empresas possam presentear "experiências capazes de mobilizar as equipas, provocando um impacto positivo nas suas vidas".A ideia é que as empresas possam "recompensar os seus funcionários em ocasiões como aniversários ou festividades, através de momentos agradáveis com liberdade de escolha em setores como bem-estar, ócio ou cultura", pelo que "não oferece apenas produtos, mas soluções à medida".Um serviço que, segundo Gastón Parisier, se reveste de particular relevância no pós-pandemia, já que os profissionais dos recursos humanos enfrentam - mais do que nunca - a prova de contar com " acriatividade para gerar experiências capazes de fidelizar o talento". Em paralelo, há "novas tendências de consumo" e um "profundo processo de transformação digital", pelo que as empresas devem "fazer uso de ferramentas baseadas na personalização e na eficácia", realçou, em declarações ao jornal.Com uma carteira de clienyes composta por 2.500 empresas de diferentes setores e um universo de 150 colaboradores ao serviço, a Bigbox prevê fechar o ano com uma faturação na ordem dos 20 milhões de dólares norte-americanos na América latina.